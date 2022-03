Reaktionen in Itzehoe : Holstein-Center: Das sagen das Rathaus und der künftige Bürgermeister Ralf Hoppe

Die Stadt will beraten, wo sie kann. Und sie wird auch ohne Einkaufszentrum zurecht kommen, meint der neue Verwaltungschef.

Itzehoe | „Wir sind auf Kurs!“ steht voller Optimismus auf dem Banner. Dieses hat schon bessere Zeiten gesehen, und das gilt erst recht für das Holstein-Center, an dessen Fassade es hängt. Seit Freitag (11. März) steht fest, dass es schließen wird, nur der Zeitpunkt ist noch offen. Und dann? Die Stadt will helfen – so weit sie es kann. Weiterlesen: Die bitte...

