Holocaust-Gedenktag : Itzehoer Mahnmal für NS-Opfer „erschreckend aktuell“

Trotz Corona: Am 27. Januar wird auch in Itzehoe der Opfer der Nationalsozialisten gedacht.

Itzehoe | Bundesweit wurde am Mittwoch (27. Januar) der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 76 Jahren gedacht. In Itzehoe legten Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Mahnen und der Innenstadtgemeinde am Holocaust-Gedenktag einen Kranz am Mahnmal für die ...

