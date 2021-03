Unfallflucht in Glückstadt : Beim Rangieren auf Supermarkt-Parkplatz Auto beschädigt

An dem Ford einer Hamburgerin entstand hoher Sachschaden.

Avatar_shz von Jürgen Kewitz

24. März 2021, 18:44 Uhr

Glückstadt | Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht. Ereignet hat sich diese am Mittwochvormittag zwischen 8.45 und 9.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Edeka-Marktes Frauen am Fritz-Lau-Platz. Nach Angaben der Beamten ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer dort beim Rangieren gegen den geparkten Ford einer Hamburgerin gefahren und hat diesen beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Vorfall und beging Unfallflucht. Den entstandenen Sachschaden gaben die Beamten mit rund 1000 Euro an.

Hinweise: Polizeistation Glückstadt, Telefon: 04124/3011-0.