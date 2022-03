Arthur-Boskamp-Stiftung : Hohenlockstedter Filmclub M1 startet seine Frühjahrssaison

„Gottes Werk und Teufels Beitrag“ nach einem Roman von John Irving wird am Mittwoch, 9. März, gezeigt.

Hohenlockstedt | Der M1-Filmclub der Arthur-Boskamp-Stiftung startet mit einer Literaturverfilmung in seine Frühjahrssaison. Gezeigt wird Mittwoch, 9. März, um 19. 30 Uhr „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ nach einem Roman von John Irving. Film und Roman spielen in den 1930er bis 1950er Jahren und erzählen die Geschichte des Waisenjungen Homer Wells, der in der Obhu...

