Ladies Night : Hohenlockstedt erlebt Ansturm auf nächtlichen Einkaufsbummel

Gewerbevereinsvorsitzender Björn Tessin überwältigt von der großen Resonanz.

Hohenlockstedt | „Ist es nicht der pure Wahnsinn, was hier jetzt schon los ist – das ist ja total irre“, sagte Gewerbevereinsvorsitzender Björn Tessin überwältigt von der großen Resonanz zur 11. Ladies Night in Hohenlockstedt. Mehrere tausend Besucher bevölkerten am Freitag (29. Oktober) bis in den späten Abend hinein die Kieler Straße, die für mehrere Stunden zur Fuß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.