Hohenlockstedt : Polizei-Nachtstreife erwischt betrunkenen Autofahrer

Zuviel getrunken: Die Polizei zieht einen 56-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr.

Hohenlockstedt | Ein 56-jähriger Hohenlockstedter geriet am frühen Freitagmorgen (16. Juli) gegen 0.20 Uhr durch seine auffällige Fahrweise ins Visier der Nachtstreife. Bei der Kontrolle in der Kieler Straße in Hohenlockstedt konnte leichter Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Alcotest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und de...

