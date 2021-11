Nach Vergiftung in Hohenlockstedt : Kater Timon ist über den Berg

Die Ärzte haben den Kater, der mit einer schweren Vergiftung zu kämpfen hatte, aus dem Koma aufgeweckt. Jetzt geht es ihm den Umständen entsprechend gut.

Hohenlockstedt | Die erlösende Nachricht kam am späten Mittwochabend (10. November): Kater Timon hat es geschafft. Das Tier, das sich in der Nacht zu Montag (8. November) mit schweren Vergiftungserscheinungen in Hohenlockstedt nach Hause geschleppt hatte, ist aus dem Koma aufgewacht. „Jetzt müssen wir sehen, wie es weitergeht“, sagt Adina Koesling, die über die Nachri...

