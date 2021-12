Für das Weihnachtsfest? : Fischdiebe klauen 25 lebende Lachsforellen aus Fischzucht in Hohenlockstedt

Gut vorbereitet waren die Täter anscheinend nicht: Zum Abtransport nutzten sie einen Abfalleimer, den sie vor Ort fanden.

Hohenlockstedt | „Fisch für den Heiligen Abend?“, fragt die Polizei in ihrer Mitteilung – und könnte damit gar nicht so falsch liegen. Denn Unbekannte haben in der vergangenen Woche in Hohenlockstedt 25 lebende Lachsforellen von einer Fischzucht gestohlen. Zwischen Mittwoch (8. Dezember, 8.30 Uhr) und Donnerstagmorgen sind die Täter auf das Gelände des Fischverarbeitu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.