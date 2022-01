Ungewöhnlicher Einsatz : „Spaziergang“: Pferde auf Straße unterwegs – Polizei greift ein

In den Abendstunden gingen bei der Polizei mehrere Anrufe von Personen ein, die die Vierbeiner auf der Straße sahen.

Hohenfelde | Am Rande der Straße Na de Hörn in Hohenfelde sind am Mittwochabend (26. Januar) gegen 20.30 Uhr mehrere Pferde „spazieren“ gegangen. Autofahrer alarmierten wegen der sich auf der Straße befindlichen Tiere die Polizei. Nach Angaben der Beamten hatten bereits mehrere Zeugen die Tiere bei Eintreffen des Streifenwagens beherzt auf eine nahe Weide getri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.