Konzerte in Wilster und Krempe : Himmlische Musik mit Harfe und Orgel

Janina Gloger-Albrecht und Hartwig Barte-Hanssen treten am Wochenende 2. und 3. Oktober in der St. Bartholomäus-Kirche und in der Stadtkirche St. Peter auf.

Wilster/Krempe | Die Kirchengemeinden Wilster und Krempe laden am Wochenende 2. und 3. Oktober zu zwei Konzerten für Harfe und Orgel in die in die St. Bartholomäus-Kirche und in die Stadtkirche St. Peter ein. Zwei Soloinstrumente stehen sich im musikalischen Miteinander gegenüber. Die Lübecker Harfenistin Janina Gloger-Albrecht wird vom Altarraum aus musizieren, und d...

