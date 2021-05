Wegen Corona: : Himmelfahrt kein Open-Air-Gottesdienst in Kasenort

Wie im vergangenen Jahr wird es eine Online-Andacht der Kirchengemeinden der Region Nordwest geben.

Wilster | Auch in diesem Jahr muss der traditionelle Open-Air-Gottesdienst in Kasenort an Himmelfahrt ausfallen. Das teilen die Kirchengemeinden der Region Nordwest mit Bedauern mit. „Auch wenn sich Lockerungen abzeichnen und die Zahl der Infektionen sich derzeit erfreulich entwickeln, ist es noch nicht möglich, eine solche Veranstaltung zu planen und durchzufü...

