Hilfsaktion : Tobias Grossmann aus Herzhorn fährt Weihnachtspäckchen nach Rumänien

Die Päckchen packten Kinder aus Glückstadt und Umgebung. Und Tobias Grossmann fährt die Geschenke für bedürftige Kinder mit seinem Lastwagen nach Rumänien, um sie dort selbst zu verteilen.

Glückstadt /Herzhorn | Bereits zum elften Mal fährt Tobias Grossmann mit seinem dekorierten Truck in der Adventszeit in die Länder von Osteuropa, um dort Geschenke an hilfsbedürftige Kinder auszuliefern. Dieses Jahr fährt der Spediteur aus Herzhorn mit seinem Weihnachtspäckchenkonvoi ohne das deutschlandweite Vortreffen im Zentrallager in Koblenz direkt nach Rumänien. „Wir ...

