Sport in Herzhorn : MTV ist gut durch die Corona-Krise gekommen

Anders als in anderen Sportvereinen sind beim MTV Herzhorn in Corona-Zeiten keine Mitglieder ausgetreten.

Herzhorn | „Es war ein schweres Jahr für uns mit Absagen, Hygienevorschriften und Kontaktbeschränkungen. Erstmals in der Vereinsgeschichte konnten wir wegen der Pandemie keinen Sport in der Halle machen. Videokonferenzen sind da kein Ersatz.“ In seinem Bericht auf der Jahresversammlung des MTV Herzhorn blickte Vorsitzender Bernd Dittmer auf die Höhen und Tiefen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.