Baugebiet : Herzhorn bekommt neues Baugebiet

Unternehmer will, wenn es Corona zulässt, die Pläne für 16 Wohnbaugrundstücke an der Reichenreihe vorstellen.

Herzhorn | Die Gemeinde Herzhorn soll sich im Rahmen der Landesplanung in Bezug auf die Wohnraumsituation weiter entwickeln. Aus diesem Grund ist geplant, an der Reichenreihe ein zirka ein Hektar großes Wohnbaugebiet zu realisieren, in dem 16 Grundstücke ausgewies...

