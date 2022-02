Baum war schon morsch : 100 Jahre alte Buche stürzt auf Pastorat in Herzhorn

Eigentlich sollte der Baum vor Publikum erst im März gefällt werden.

Herzhorn | Das Orkantief „Zeynep“ hat direkt am Marktplatz in Herzhorn ein Trümmerfeld hinterlassen. Die ortsbildprägende Rotbuche im Pastorats-Garten konnte dem starken Druck nicht standhalten und stürzte mitten in der Nacht zum Sonnabend teilweise auf das Dach des Hauses. Bewohner Heinrich Petersen: „Den Lärm vom Aufschlagen haben wir wegen der vielen Äste gar...

