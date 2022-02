Kirchengemeinde Kremperheide : Jugendleiter Herbert Heuer (21): „Jesus ist die attraktivste Sache, die wir in der Kirche zu bieten haben“

Herbert Heuer engagiert sich in der Jugendarbeit der Kirchengemeinde Kremperheide, erhielt dafür im November den Steinburger Ehrenamtspreis des Kreisjugendrings. Im Interview erzählt er, was ihm das bedeutet.

Kremperheide | Herbert Heuer verbringt einen großen Teil seines Lebens mit und in der Kirche. Der 21-jährige Itzehoer, der evangelische Theologie in Hamburg studiert und Pastor werden möchte, ist Jugendleiter in der St.-Johannes-Kirchengemeinde Kremperheide. Im November zeichnete ihn der Kreisjugendring mit dem 3. Platz beim Steinburger Ehrenamtspreis aus – weil es ...

