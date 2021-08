Eiserne Hochzeit in Wacken : Helga und Martin Hansen sind seit 65 Jahren glücklich verheiratet

Das Paar hat sechs Kinder, zehn Enkeln und sieben Urenkeln. Heute wird gefeiert.

Wacken | „Man muss sich immer mal wieder zusammenreißen und nicht bei jeder kleinen Krise gleich auseinander rennen“, sagt Martin Hansen. Er und seine Ehefrau Helga feiern am Mittwoch, 25. August, das Fest der eisernen Hochzeit. „65 Jahre glücklich verheiratet zu sein schafft man nur, wenn man in all den Jahren Höhen und Tiefen gemeinsam meistert“, bringt es d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.