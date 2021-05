Maler aus Elmshorn : Itzehoer forschen für Heimatverband zu Wilhelm Petersen

Petersen war in der Zeit des Nationalsozialismus ein gefragter Maler. Jetzt sucht eine Arbeitsgruppe nach Antworten.

Itzehoe/Elmshorn | „Wir suchen alles, was Wilhelm Petersen betrifft“, sagt Ingo Lafrentz. Der ehemalige Geschichtslehrer ist Teil einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem Elmshorner Maler beschäftigt. Petersen war in der Zeit des Nationalsozialismus ein gefragter Maler, nach 1945 war er unter anderem für seine Mecki-Zeichnungen in der Zeitschrift Hörzu bekannt. ...

