Dieseldiebe in Heiligenstedten : Unbekannte stehlen aus Sattelschlepper rund 150 Liter Kraftstoff

Bei den derzeitigen Dieselpreisen haben die Diebe damit einen Schaden in Höhe von mehr als 300 Euro angerichtet.

Heiligenstedten | Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte aus dem Tank einer Sattelzugmaschine Diesel entwendet. Die Diebe hatten sich zwischen Freitag (18. März, 15 Uhr) und Sonnabend (11.15 Uhr) an der Zugmaschine in der Blomestraße zu schaffen gemacht. „Aus dieser stahlen die Täter etwa 150 Liter Dieselkraftstoff und entfernten sich nach derzeitigen Erkenntnissen...

