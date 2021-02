Hühner, Elefanten, Schafe : Heike Hoppe aus Glückstadt bastelt witzige Beton-Tiere

Alles fing mit Hühnern an. Die 44-Jährige berichtet über ihr mitunter „matschiges" Projekt und besondere Bestellungen.

Glückstadt | Es sind die großen Augen, die so vertrauensselig in die Welt blicken. Es ist das unschuldige Aussehen, das sie so liebenswert machen. Dabei sind die Figuren, die Heike Hoppe kreiert, aus grauem Beton. Doch die Farbe macht es dann. Der Schnabel ist gelb,...

