Gewalt am Südermarkt : Emotionale Szenen: Heide trauert um den getöteten Justin Grentz (20)

Rund 300 Bürger nahmen am Montagabend an der Veranstaltung teil. Die Fassungslosigkeit über die Tat ist nach wie vor groß.

Heide | Noch immer herrschen Trauer und Fassungslosigkeit in Heide. Der gewaltsame Tod von Justin Grentz erschüttert nach wie vor viele Menschen. Rund 300 Bürger gedachten nun am Montag (30. Mai) des 20-Jährigen, der am 13. Mai bei einer Auseinandersetzung in der Marktpassage so schwere Kopfverletzungen davontrug, dass er eine Woche später, am 20. Mai, im Wes...

