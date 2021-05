Heide : Mann mit Machete verletzt

Die Polizei in Heide nimmt zwei Männer fest, einer ist noch auf der Flucht.

Heide | In der Heider Innenstadt eskalierte am Sonnabendabend ein Streit zwischen zwei Gruppen. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung wurden eine Machete und ein Messer eingesetzt. Nach Angaben der Polizei hatten die Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren bereits zuvor miteinander Konflikte. Nun sollten die Probleme offenbar in einem Gespräch geklärt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.