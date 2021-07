Polizeieinsatz in Heide : 29-Jähriger sticht mit Nagelschere zu

Der Täter ist der Polizei bereits mehrfach aufgefallen und wurde noch am Tatort festgenommen.

Heide | Zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung ist es am Sonnabend (24. Juli) um 20.15 Uhr in Heide gekommen. Im Schuhmacherort hat ein 29-Jähriger einem anderen Mann nach Streitigkeiten erhebliche Stichverletzungen im Gesicht, am Bauch und an den Armen zugefügt. Der Schläger nutzte als Waffe eine Nagelschere. Er wurde anschließend vor einer Shisha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.