Heftiger Regen in Glückstadt : Feuerwehr pumpt Keller leer

Nach dem heftigen Regen musste die Feuerwehr Glückstadt zum Rethövel ausrücken, um zu helfen.

Glückstadt | Die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage haben auch in Glückstadt an so mancher Stelle zu „Land unter“ geführt. So wie beispielsweise am Rethövel. Dort lief auf einem Grundstück ein privates Regenrückhaltebecken über und überflutete die Rasenfläche hinter einem Mehrfamilienhaus. Von dort aus lief das Regenwasser dann in den Keller des Hauses. Die ...

