Rückblick 2021 : Hausexplosion, Landrats-Abwahl, totes Pferd am Bahnübergang – das war das Jahr im Kreis Steinburg

Furchtbare Unglücke, Landrats-Abwahl und Bürgermeisterwahl in Kellinghusen – es hat sich auch 2021 vieles ereignet im Kreis Steinburg. Das Wichtigste erfahren Sie in unserem Jahresrückblick.

Kreis Steinburg | Erst gab es eine große Explosion. Anschließend gingen die Überreste des völlig zerstörten Gebäudes in Flammen auf. Im März erschütterte eine Hausexplosion in einem Einfamilienhaus im Hermann-Löns-Weg die Gemeinde Horst. In den Trümmern fanden Rettungskräfte zwei Leichen, den 57-jährigen Bewohner und seine seine 56-jährige Ehefrau. Ihr 20 Jahre alter S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.