LKA-Einsatz im Kreis Steinburg : Hausdurchsuchung in Puls: Kampfmittelräumdienst sprengt unbekannte Substanz

Nach Hinweisen auf Laborversuche durchsucht die Polizei ein Haus. Dabei entdecken die Beamten eine hochexplosive Substanz.

Puls | Explosiver Einsatz in Puls im Kreis Steinburg. Bei einer Hausdurchsuchung der Polizei wurde am Donnerstagabend ein Unbekannter explosiver Stoff gefunden. Gegen 22.40 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Puls und der Rettungsdienst für die Unterstützung der Polizei an den Sportplatz alarmiert. In der Landesstraße hatten Beamte des LKA zuvor ein Einf...

