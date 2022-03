Falsche Corona-Impfatteste : Nach Durchsuchung: Hohenlockstedter Hausarzt praktiziert weiter

Die Staatsanwaltschaft wertet die an der Kieler Straße sichergestellten Beweismittel aus. Es geht um möglichen Abrechnungsbetrug und falsche Corona-Impfatteste – das sagen Ärztekammer und Landesamt für soziale Dienste.

Hohenlockstedt | Einen Monat ist es her, dass die Praxis eines Hausarztes in Hohenlockstedt von Polizeibeamten durchsucht wurde. Nach Recherchen eines sh:z-Reporters, dem der über 80 Jahre alte Arzt ohne Gespräch und Untersuchung ein Attest zur Befreiung von der Corona-Impfpflicht in die Hand drückte, hatte die Staatsanwaltschaft Itzehoe die Durchsuchung angeordnet. U...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.