Kritik von Haus und Grund : Paul-Adolf Tietjen: Neue Straßenausbausatzung in Wilster nicht gerecht

Orts- und Landesverband fordern die Abschaffung der Neufassung mit Anwohnergebühren und Verschonungsregelung.

Wilster | Seit dem 1. März ist sie in Kraft: Die neue Satzung, die die Beitragsgebühren beim Straßenausbau in Wilster regelt. Die Stadt geht hier einen neuen Weg. Der Gerechtigkeit halber habe man sich für eine Verschonungsklausel entschieden, hatte Bürgermeister Walter Schulz in der Sitzung der Ratsversammlung noch einmal betont. Die Satzung war im städtischen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.