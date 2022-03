Haus-Explosion in Horst : Die Ursache für das Unglück mit zwei Toten bleibt weiter ungeklärt

Vor einem Jahr, am 24. März 2021, explodierte im Hermann-Löns-Weg in Horst ein Einfamilienhaus. Ein Ehepaar, 56 und 57 Jahre alt, und deren Hund starben. Was ist seit dem tragischen Unglück passiert?

Horst | Der Brandermittler der Polizeidirektion Itzehoe, der mit der Explosion in Horst befasst war, sagte einige Wochen später: „Ich habe die Tage danach fast durchgehend dort verbracht – es war der anstrengendste, körperlich und geistig forderndste Einsatz, den ich bisher hatte.“ Etwa alle sieben Jahre, so sagte er, komme es in Landkreisen wie Steinburg vor...

