Nach Badeunfall in Kollmar : Haseldorfer Binnenelbe: Vermisste Neunjährige tot gefunden

Das Mädchen war am Samstag von der Strömung mitgerissen worden. Ein Sportbootfahrer entdeckte das Kind am Dienstagnachmittag.

Kollmar | Das seit Samstag bei Kollmar (Kreis Steinburg) in der Elbe vermisste neunjährige Mädchen ist tot gefunden worden. Ein Sportbootfahrer entdeckte die Leiche am Dienstagnachmittag in der Haseldorfer Binnenelbe in der Wedel-Haseldorfer Marsch, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Weiterlesen: Drama am Elbstrand in Kollmar: Kind von Strömung mitgeriss...

