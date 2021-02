Neben Rodelbahn gefunden : Hasenbaby aus Elmshorn wird jetzt in der Wildtierstation in Sparrieshoop versorgt

Das zirka zwei Wochen alte Tier war in Elmshorn entdeckt worden. Kinder und Hunde hatten es dort bedrängt.

Elmshorn/Klein Offenseth-Sparrieshoop | In der Wildtierstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) werden bereits die ersten in diesem Jahr geborenen Jungtiere versorgt. Wie Stationsleiter Christian Erdmann mitteilte, befindet sich darunter unter anderem ein kleiner Hase, der zi...

