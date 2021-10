Geboren am 29. Oktober 1921 : Ehrenbürgermeister Hans Heinrich Thode aus Peissen ist 100 Jahre alt

Der frühere Landwirt ist seiner Gemeinde stets treu geblieben. Mehrere Jahre aber verbrachte er in englischer Kriegsgefangenschaft.

Peissen | „Wenn man bedenkt, was ich alles erlebt habe, kann man kaum glauben, dass ich so alt geworden bin“, sagt Hans Heinrich Thode, der auf ein bewegtes Leben zurückblicken kann. Der Ehrenbürgermeister der Gemeinde Peissen vollendet am 29. Oktober sein 100. Lebensjahr und ist damit seit vielen Jahren schon der älteste Einwohner Peissens. Dort wurde der J...

