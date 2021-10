Unfall auf Autobahn : Hagel: Vier Verletzte auf der A23 bei Itzehoe

Die Autobahn war eine Zeit lang gesperrt.

Itzehoe | Der Hagelschauer war nur kurz, aber er hatte Folgen: Bei einem Unfall auf der Autobahn 23 sind am Freitag (22. Oktober) vier Menschen verletzt worden. Es passierte gegen 10.15 Uhr. Drei Autos landeten im Bereich der Anschlussstelle Itzehoe-Mitte in Richtung Norden in den Leitplanken. Die vier Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und in die...

