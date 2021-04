Häfen in Kollmar : Bielenberg: Wohnmobile dürfen nur tagsüber parken

Noch sind keine Schilder aufgestellt, aber schon jetzt dürfen Wohnmobile nicht über Nacht am Hafen Bielenberg stehen.

Kollmar | Touristische Fahrten mit Wohnmobilen boomen derzeit. Das merken auch die Kommunalpolitiker Kollmars. Auf den Stellflächen in der Gemeinde sind immer mehr dieser fahrenden Unterkünfte zu verzeichnen. So auch auf dem Parkplatz am Hafen Bielenberg. Parken nur am Tag „Hier ist allerdings das Parken von Wohnmobilen nur am Tag erlaubt. Zwischen 20 und...

