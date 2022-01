Seit 50 Jahren aktiv : Gymnastikgruppe aus Dägeling braucht dringend eine neue Vorturnerin

Die sportlichen Frauen treffen sich jeden Donnerstagabend in der Alten Schule in Dägeling. Auch neue Mitturnerinnen aus den umliegenden Dörfern sind jederzeit willkommen.

Dägeling | „Die Männer haben geschossen, und die Frauen wollten auch gern was machen“, berichtet Linde Anders. Und so passierte es dann, dass die Gymnastikgruppe als eigene Sparte des Schützenvereins Wellenberg in Dägeling entstand. Die erste Sportstunde fand am 9. März 1972 statt, vor fast 50 Jahren. Den Schützenverein gibt es schon seit 2010 nicht mehr – doch ...

