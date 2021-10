Zum 750-jährigen Geburtstag : Günter Meyer schreibt Chronik über Krempermoor

„750 Jahre Krempermoor – 1271 bis 2021“ heißt die Chronik, für die der Ex-Bürgermeister jahrelang recherchiert hat.

Krempermoor | Günter Meyer (68) sitzt in seinem Wohnzimmer und öffnet eine Kiste, in der zahlreiche Mappen, Hefter und Dokumente enthalten sind, und hält ein DIN A4-großes, 85-seitiges Heft in die Höhe: „30 Jahre Arbeit stecken darin“, sagt der ehemalige Bürgermeister von Krempermoor. Zum Jubiläum im Juli hat er die Dorfchronik mit dem Titel „750 Jahre Krempermoor ...

