Kulturkreis Kellinghusen : Gruppe „Liederjan“ tritt in der Kirche in Kellinghusen auf

Eine Vielzahl an Instrumenten soll am 19. November in St. Cyriacus zum Einsatz kommen.

Kellinghusen | Die Gruppe „Liederjan“ ist am Freitag, 19. November, ab 19 Uhr auf Einladung des Kulturkreises Kellinghusen in der St.-Cyriacus-Kirche zu Gast. Neben dem Einsatz einer Vielzahl an Instrumenten – darunter auch Tuba und singende Säge – kommt auch der A-cappella-Gesang nicht zu kurz. „Eines der Lieder stammt aus dem 16. Jahrhundert und handelt passend zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.