Grundschule Wilstermarsch : Schüler laufen für Schüler im Katastrophengebiet

Jede Minute mehr bedeutete einen höheren Spendenbetrag, der diesmal dafür eingesetzt werden soll, Jungen und Mädchen in der Grundschule Adenau/Ahrweiler zu unterstützen.

Wewelsfleth/St. Margarethen | Die Grundschüler aus Wewelsfleth und St. Margarethen waren am Mittwochvormittag (22. September) allesamt auf den Beinen, um für den guten Zweck zu laufen. In Wewelsfleth starteten die Jungen und Mädchen im Stadion, in St. Margarethen am Deich. Alle mit einem Ziel: So viele Minuten wie möglich durchzuhalten, um viel Geld zusammen zu bekommen. Denn mit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.