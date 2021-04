Grosseinsatz in Glückstadt : Spülbeckenverschluss auf Herd vergessen

Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehr mussten am Mittwochnachmittag zum Einsatz in der Carl-Legien-Straße ausrücken.

Glückstadt | Kleine Ursache, große Wirkung: Wegen des Stöpsels einer Küchenspüle sind Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehr in Löschzugstärke am Mittwochnachmittag (21. April) nach Glückstadt-Nord ausgerückt. „Rauchentwicklung aus Gebäude“ hatte es um 15.15 Uhr in der Alarmmeldung geheißen. Als die Retter in der Carl-Legien-Straße 25 eintrafen, deutete nur ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.