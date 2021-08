Neue Ausstellung in Itzehoe : Berliner Malerin Corinna Weiner stellt ab Sonnabend in Galerie 11 aus

Die Ausstellung der mehrfach ausgezeichneten Künstlerin trägt den Titel „Pinsel im Gürtel“. Die realistischen Gemälde sind bis 18. September zu besichtigen.

Itzehoe | So langsam kommen Kunst-und Kulturwelt aus der Sommerpause zurück. In der Galerie 11 an der Breitenburger Straße wird am Sonnabend, 14. August, um 17 Uhr eine neue Ausstellung eröffnet: Corinna Weiner aus Berlin zeigt Arbeiten unter dem Titel „Pinsel im Gürtel“ Studium bei Baselitz Die Künstlerin malt schon seit ihrer Kindheit, parallel zur Schu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.