Landwirtschaftlicher Betrieb : Großbrand in Herzhorn: Feuer zerstört zwei Maschinenhallen

Die Besitzer hörten ein lautes Knallen und dachten zunächst an einem Verkehrsunfall – dann sahen sie die Flammen.

Herzhorn | Bei einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Herzhorn (Kreis Steinburg) wurden am Donnerstagabend zwei Maschinenhallen zerstört. Der Brand wurde der Leitstelle West gegen 22.45 Uhr gemeldet, als die Besitzer ein Knallen hörten. Nach Angaben der Polizei vermuteten sie erst einen Verkehrsunfall, sahen dann jedoch Flammen in den Halle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.