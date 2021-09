Großbrand in der Nacht : Meterhohe Flammen zerstören Reetdachhaus in Oldendorf

In der Nacht zu Sonnabend (4. September) ist das historische Bauernhaus im Achter Hoef bis auf die Grundmauern abgebrannt. Die Feuerwehr rettete die drei Bewohner – gleich mehrere Wehren waren im Einsatz.

Oldendorf | Es war eines der ältesten Gebäude in dem kleinen Ort Oldendorf bei Itzehoe: In der Nacht zum Sonnabend (4. September) loderten die Flammen meterhoch aus dem mehrere hundert Jahre alten reetgedeckten Gebäude, das bis vor kurzem auch noch ein Museum beheimatete. Es brannte trotz eines Großeinsatzes mehrerer Feuerwehren in der Nacht bis auf die Grundmaue...

