Gottesdienst in Itzehoe : „Go#social“ taucht ein ins Mittelalter

Rustikal geht es am 30. Oktober zu in der Jugendkirche St. Ansgar – und ausnahmsweise nicht digital.

Itzehoe | Die Reformation steht im Mittelpunkt – und deshalb gibt es Mittelalter-Flair beim regionalen Jugend-Gottesdienst „Go#social“. Er beginnt am Sonnabend, 30. Oktober, um 18 Uhr in der Jugendkirche St. Ansgar in der Wilhelmstraße 4. Ganz bewusst werde der Gottesdienst dieses Mal nicht digital gestaltet, sagt Simone Demsky, Gemeindepädagogin in der St.-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.