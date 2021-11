Unfall mit drei PKW : Golf touchiert in Kurve in Brunsbüttel zwei andere Autos – Fahrer flüchtet

Ohne Licht und viel zu schnell soll der Golffahrer am späten Sonnabendnachmittag unterwegs gewesen sein. Das Auto eines anderen Brunsbüttelers wurde stark, dass eines Wilsteraners leicht beschädigt.

Brunsbüttel | In Brunsbüttel kam es am späten Sonnabendnachmittag (6. November) gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Ein dunkler VW Golf fuhr auf der Westerbüttelerstraße in Richtung Eddelak und touchierte in einer langgezogenen Rechtskurve zwei entgegenkommende PKW. Dabei wurde der Toyota eines 75-jährigen Brunsbüttelers stark und der ...

