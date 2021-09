Flohmarkt : Endlich wieder Klönschnack beim Frauenkleidermarkt in Glückstadt

In Glückstadt fanden im alten Tivoli ein Frauenkleidermarkt sowie ein Flohmarkt statt. Die Resonanz war mit 300 Besuchern enorm, so dass die Aktion am 26. September wiederholt wird.

Glückstadt | „Man ist ja echt ein bisschen aufgeregt – wie lange ist es bitte her, dass man unter Leute durfte“, waren sich viele Gäste einig, als sie die Räume des alten Tivolis betraten. Hier fanden der Frauenkleidermarkt sowie der Flohmarkt der Familienbildungsstätte Glückstadt e.V. (FBS) statt. Es war schon ein relativ großer Aufwand, aber es hat sich gelo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.