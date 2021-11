Mit Gottesdienst in der Kirche : Am 13. November: Glückstädter Feuerwehr lädt zum großen Laternenumzug ein

So ist es Tradition: Erst in die Stadtkirche, dann geht der Marsch durch Glückstadt.

Glückstadt | Kirche und Feuerwehr laden am Sonnabend, 13. November, zu ihrem traditionellen Martinszug ein. Der Laternenumzug für Kinder startet auf dem Marktplatz. „Wir knüpfen an den bekannten und bewährten Ablauf der Vorjahre an, wobei für den Schlusspart in der Feuerwache dieses Mal aber die 3G-Regel, also geimpft, genesen oder negativ getestet, gilt“, sagt We...

