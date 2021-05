Bauausschuss : Glückstadts Politik will bei Beleuchtung am Fleth mitreden

Wie geht es mit der Beleuchtung der Bäume am Fleth in der Glückstädter Innenstadt weiter? Darüber berät am Dienstag der Bauausschuss mit Vertretern des Vereins Aktiv für Glückstadt.

Glückstadt | Soll die Stammbeleuchtung der Bäume am Fleth mit den Lichterketten bleiben? Und wer ist eigentlich zuständig für das Beleuchtungskonzept: der Verein Aktiv für Glückstadt, der Architekt Reinhold Wuttke, der die Umgestaltung des Fleths betreut, oder ist es die Politik der Stadt? Mit diesen Fragen beschäftigte sich der Bauausschuss in seiner jüngsten Sit...

