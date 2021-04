Neue Allgemeinverfügung : Glückstadt und Kollmar: Kein Alkohol am Hafen

An einigen Plätzen mit viel Publikumsverkehr ist in Glückstadt und Kollmar der Konsum von Alkohol verboten.

Glückstadt/Kollmar | Die Kreisverwaltung hat am Montag in einer Allgemeinverfügung auf Bereiche in Glückstadt und Kollmar hingewiesen, wo es ab Dienstag, 13. April, rund um die Uhr verboten ist Alkohol zu trinken. Dies betrifft im ganzen Kreisbereich alle Bahnhöfe. Verfügungen für Glückstadt In Glückstadt sind betroffen: Am Markt an der Bushaltestelle Am Marktfleth,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.