Herausforderer für Manja Biel : Glückstadt sucht Kandidaten für die Bürgermeisterwahl

Die Parteien und Wählervereinigungen der Stadtvertretung haben eine gemeinsame Ausschreibung auf den Weg gebracht.

Glückstadt | Zum 1. Mai 2022 ist in Glückstadt die hauptamtliche Stelle der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters zu besetzen. Die Wahl dazu findet am 26. September in diesem Jahr statt – zusammen mit der Bundestagswahl. Die Parteien in der Stadtvertretung beschlossen dazu nun in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses den Text einer gemeinsamen Bekanntmachung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.