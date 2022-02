Bahnübergang in Glückstadt : Rotlicht ignoriert: Sieben Erwachsene müssen hohe Geldbußen zahlen

Die Bundespolizei hat wieder am Bahnübergang Christian-IV-Straße kontrolliert.

Glückstadt | Sieben Mal haben Erwachsene das Rotlicht am Bahnübergang Christian-IV-Straße ignoriert. Das teilt Hanspeter Schwartz von der Bundespolizei mit. So geschehen am Montag (21. Februar). Wieder einmal kontrollierte dort die Polizei. Angeblich war es noch gelb Gegen 14.15 Uhr stellte die Bundespolizeistreife einen VW Golf fest, der trotz Rotlichts den...

